Apple «променяла» проект собственного автомобиля на это. Сотни специалистов компании уже работают над настольным роботом-планшетом

Следующим крупным проектом Apple может быть некий настольный робот. Информация о том, что Next Big Thing от Apple после отмены проекта автомобиля — это домашние роботы, появилась ещё в апреле, но теперь сообщается, что над одним конкретным продуктом уже работает команда из нескольких сотен человек.