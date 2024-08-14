Apple «променяла» проект собственного автомобиля на это. Сотни специалистов компании уже работают над настольным роботом-планшетом

Следующим крупным проектом Apple может быть некий настольный робот. Информация о том, что Next Big Thing от Apple после отмены проекта автомобиля — это домашние роботы, появилась ещё в апреле, но теперь сообщается, что над одним конкретным продуктом уже работает команда из нескольких сотен человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии