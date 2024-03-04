У бывшего учителя английского из тульской школы изъяли более 14-и килограммов наркотиков: дело передано в суд

В Туле осудят 28-летнего члена организованной группы, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт более 14-и килограммов наркотиков и легализации более девяти миллионов рублей, полученных преступным путем.
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