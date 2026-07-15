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Появились эффектные кадры сближения «Союза МС-29» с МКС

Появились эффектные кадры сближения «Союза МС-29» с МКС

Корабль с Петром Дубровым, Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном успешно пристыковался к модулю «Причал» после сверхкороткого полетаКомандир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков опубликовал кадры, снятые с борта МКС во время сближения пилотируемого корабля «Союз МС-29» со станцией.

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