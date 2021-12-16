Происшествия

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В Арсеньеве Приморского края сотрудники полиции провели для студентов лекцию, направленную на профилактику экстремизма

В Приморье сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» посетили колледж филиала Дальневосточного федерального университета, где прочитали студентам лекцию, направленную на профилактику экстремизма и терроризма.

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