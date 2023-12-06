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Мировое обозрение

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Coca-Cola убивает, а военная база Инджирлик сохраняет жизнь?

Coca-Cola убивает, а военная база Инджирлик сохраняет жизнь?

В Турции бойкотируют бренды, связанные с Израилем. В их число входит, например, Coca-Cola. При этом противники геноцида в Газе не требуют прекратить поставки оружия Тель-Авиву с базы Инджирлик, пишет Aydınlık.

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