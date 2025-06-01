Перепроизводство нефти компенсируют – 8 стран ОПЕК+ озвучили планы по добыче Татьяна АрестоваСтраны ОПЕК+ (8 государств, включая Россию) подтвердили намерение полностью компенсировать избыточные объемы производства, образовавшиеся с начала 2024 г.
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