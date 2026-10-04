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Игроки Израиля и Ирландии снова не пожали руки перед матчем Лиги наций. Ирландцы вышли на игру в черных повязках в память о погибших после атаки ХАМАС 7 октября 2023-го

Футболисты сборных Израиля и Ирландии снова отказались пожимать друг другу руки.  Игра 4-го тура Лиги наций проходит в Сербии.

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