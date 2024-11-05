Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» спрогнозировал итоги выборов в США. По его мнению, больше голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но победу присудят его оппоненту Камале Харрис.
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