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Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США

Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» спрогнозировал итоги выборов в США. По его мнению, больше голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но победу присудят его оппоненту Камале Харрис.

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Дмитрий Шершов
Анатолий Вассерман клоун в побрякушках
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