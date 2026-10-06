Сьерра-Леоне рассматривает возможность прямых авиарейсов с Россией

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво сообщил, что африканское государство намерено обсудить с авиакомпанией «Аэрофлот» возможность запуска прямых авиарейсов из России, включая рейсы с остановками в Либерии и Гвинее-Конакри.