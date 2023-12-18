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Серебряков о КПК: «Матчи более ответственные, ты играешь за страну. Ощущалось, что против нас был двойной настрой. Все хотят обыграть сборную России»

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

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