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Царьград

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Надо поработать! Перед Новым годом всех граждан России ждёт очередная шестидневная рабочая неделя

Надо поработать! Перед Новым годом всех граждан России ждёт очередная шестидневная рабочая неделя

В конце уходящего года трудящимся придётся работать шесть дней на неделе с 23 по 29 декабря.В России перед предстоящими новогодними праздниками всем работягам надо будет поработать шесть дней на неделе, начиная с 23 и заканчивая 29 декабря.

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