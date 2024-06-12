Заккари Рисаше о приоритетах на драфте: «Хочу попасть в команду, в которой смогу развиваться»

«Я не буду разочарован, если не стану первым номером. Был бы очень рад, если бы все же стал им, но мой приоритет – найти команду, которая будет стремиться развивать меня и строить что-то серьезное, где я смогу прогрессировать и развиваться.
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