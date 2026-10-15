Суд обязал работодателя выплатить по 1 млн рублей каждому из пятерых родственников сотрудника, погибшего при падении с неисправной лестницы на предприятии в Пермском крае, после чего вся сумма была перечислена взыскателям.
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