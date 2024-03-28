“Сломанная система”: Создатель Baldur's Gate 3 связал проблемы индустрии с жадност...

“Сломанная система”: Создатель Baldur's Gate 3 связал проблемы индустрии с жадностью издателейСама Larian Studios работает сегодня без поддержки издателей — Baldur’s Gate 3 она выпустила собственными силами и произвела настоящий фурор.
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