Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти девочки в больнице в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти 16-летней девочки в саратовской больнице после жалобы ее матери на неполное и затяжное расследование.
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