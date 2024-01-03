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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Жироны» одно поражение в сезоне. Сегодня матч с «Атлетико» – на победу дают 2.45

«Жирона» встретится с «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги. Команда Мичела делит первое место в чемпионате с «Реалом».

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