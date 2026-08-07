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Семь компаний из Подмосковья участвуют в международной выставке VietFood & Beverage – 2026

Семь компаний из Подмосковья участвуют в международной выставке VietFood & Beverage – 2026

В городе Хошимин (Вьетнам) начала работу 30-я международная выставка VietFood & Beverage – 2026. Это одно из крупнейших отраслевых мероприятий в Юго-Восточной Азии в сфере пищевой промышленности, напитков, упаковки и технологий пищевого производства.

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