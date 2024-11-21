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Стало известно, где пряталась Кейт Миддлтон, пока Уильям отрабатывал за нее на приеме

Стало известно, где пряталась Кейт Миддлтон, пока Уильям отрабатывал за нее на приеме

Принцесса удивила своих фанатов. Поведение Кейт удивило фанатов LEGION-MEDIAНовость, имеющая непосредственное отношение к Кейт Миддлтон, произвела неоднозначное впечатление на фанатов королевского семейства.

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