Стало известно, где пряталась Кейт Миддлтон, пока Уильям отрабатывал за нее на приеме

Принцесса удивила своих фанатов. Поведение Кейт удивило фанатов LEGION-MEDIAНовость, имеющая непосредственное отношение к Кейт Миддлтон, произвела неоднозначное впечатление на фанатов королевского семейства.
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