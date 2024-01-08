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Царьград

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В Ивановскую область пришла небольшая партия вакцины "Спутник" против новых штаммов коронавируса

В Ивановскую область пришла небольшая партия вакцины "Спутник" против новых штаммов коронавируса

Ажиотажного спроса на вакцинацию от коронавируса в Ивановской области не наблюдается.В Ивановскую область поступила первая партия обновленной вакцины "Спутник", эффективной против новых штаммов коронавируса.

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