«Накопились вопросы»: Моди посетит Москву ради переговоров за закрытыми дверьми – Bloomberg

Индия покупает оружие и нефть у России, неожиданно ставшей для Нью-Дели историческим союзником. Визит главы азиатской страны поможет Путину опровергнуть попытки Запада указать на «изоляцию» России в результате действий Запада.
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