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TNI: Зеленский рассчитывает действовать без США после конфликта с Трампом

TNI: Зеленский рассчитывает действовать без США после конфликта с Трампом

После обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский готов полагаться на собственные силы или рассчитывать на помощь европейских государств в случае прекращения поддержки со стороны Вашингтона.

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