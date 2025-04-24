TNI: Зеленский рассчитывает действовать без США после конфликта с Трампом

После обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский готов полагаться на собственные силы или рассчитывать на помощь европейских государств в случае прекращения поддержки со стороны Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии