Американский корпус зашёл в Казахстан. Токаев не против нового "майдана"? Журналист Царьграда Вадим Егоров рассказал, почему, когда кризис миновал, Касым-Жомарт Токаев высказал "особые слова благодарности" Владимиру Путину "за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан", а теперь предпочитает публично об этом не вспоминать.