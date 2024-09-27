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Mash: Галкин запретил зрителям снимать его выступления в туре по США

Mash: Галкин запретил зрителям снимать его выступления в туре по США

Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запретил зрителям вести съёмку и записывать звук своих выступлений в рамках тура по США, сказано в соглашении, которое зрители теперь вынуждены подписывать при покупке билета.

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