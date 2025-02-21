Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 21 февраля

Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 21 февраля, составили четыре балла. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах насчитали более 789 тысяч машин, что меньше по сравнению со средними показателями января на 1,5%.
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