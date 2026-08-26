В Тюменской области общественники и кинологи провели акцию «Детям о полиции»

В Тюменской области председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский» Александр Зенков инициировал информационно-профилактическую акцию «Детям о полиции» для воспитанников детского сада № 7.
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