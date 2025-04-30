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В аэропорту Калуга пассажиров будут встречать сотрудницы в гимнастерках времен ВОВ

В аэропорту Калуга пассажиров будут встречать сотрудницы в гимнастерках времен ВОВ

Международный аэропорт Калугам организует атмосферу в честь празднования 80-летия Великой Победы. С 5 по 9 мая сотрудницы аэропорта на стойках регистрации будут встречать пассажиров в гимнастерках времен Великой Отечественной войны, создавая дух исторической связи поколений.

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