В аэропорту Калуга пассажиров будут встречать сотрудницы в гимнастерках времен ВОВ

Международный аэропорт Калугам организует атмосферу в честь празднования 80-летия Великой Победы. С 5 по 9 мая сотрудницы аэропорта на стойках регистрации будут встречать пассажиров в гимнастерках времен Великой Отечественной войны, создавая дух исторической связи поколений.