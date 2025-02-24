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Царьград

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Учёные создали препарат для поддержки иммунитета при лечении рака

Учёные создали препарат для поддержки иммунитета при лечении рака

Его уже назвали достаточно эффективным, однако исследования продолжаются полным ходом.Новый препарат на основе антимикробных пептидов станет важным компонентом естественного иммунитета, способствующего защите организма от вирусов и бактерий.

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