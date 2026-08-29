Росфинмониторинг получит данные о переводах с 1 сентября: что изменится для россиян и почему это не означает тотальную слежку Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые расширяют возможности Росфинмониторинга по получению информации о платежных операциях.
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