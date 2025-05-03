Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на регионы России прошлой ночью

Были уничтожены и перехвачены 170 БПЛА, 8 крылатых, 3 управляемых ракеты и 14 безэкипажных катеров Министерство обороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи, с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников самолетного типа.