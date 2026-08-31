Евросоюз ограничивает туристический поток из России, нанося ущерб себе

Европейские страны сами ограничивают въезд российских туристов, нанося ущерб собственному турпотоку. Об этом 31 августа заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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