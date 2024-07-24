Игорь Калинин: Частой смены тренеров воронежского «Факела» больше не будет

Напомним, в прошлом сезоне «Факелом» в течении чемпионата руководили три специалиста: начинала команда сезон под руководством Вадима Евсеева, его сменил Сергей Ташуев, а в концовке чемпионата у руля команды стоял Игорь Черевченко.