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Воронежские новости

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Игорь Калинин: Частой смены тренеров воронежского «Факела» больше не будет

Игорь Калинин: Частой смены тренеров воронежского «Факела» больше не будет

Напомним, в прошлом сезоне «Факелом» в течении чемпионата руководили три специалиста: начинала команда сезон под руководством Вадима Евсеева, его сменил Сергей Ташуев, а в концовке чемпионата у руля команды стоял Игорь Черевченко.

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