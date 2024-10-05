В этой машине можно получить ожоги от обогрева сидений: случай не единичный

В Верховный суд Сан-Франциско был подан коллективный иск против компании Mazda. Группа истцов утверждает, что функция подогрева сидений в автомобилях Mazda 6 2018 года выпуска была серьезно неисправна и привела к серьезным травмам.
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