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На успех переговоров Вучича и Путина сербская оппозиция ответила "экомайданом"

На успех переговоров Вучича и Путина сербская оппозиция ответила "экомайданом"

В воскресенье, 28 ноября, в центре Белграда было шумно и многолюдно: движение «ЭкоСтража» бунтовало против загрязнения воздуха в Сербии Участники акции несли большой плакат «Воздух опасен», требуя освободить протестующих, задержанных накануне.

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