«Республика Молдова — часть моего сердца» — Анастасия Селивестру о патриотизме, победах и своей мечте

Одна из самых перспективных спортсменок Молдовы, юная чемпионка Европы по тхэквондо Анастасия Селивестру, в рамках проекта «Настоящие герои» рассказала, что для неё значит представлять свою страну на международной арене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии