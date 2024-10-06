Николай Азаров: «Украинцам приходится ещё туже затягивать пояса, пока власть ворует миллиарды»

В ближайшее время многие украинцы столкнутся со снижением заработной платы. 55% компаний не смогут компенсировать своим сотрудникам повышение военного сбора до 5%, что приведет к снижению реальных доходов украинцев после роста налогов задним числом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии