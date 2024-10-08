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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Садкова о Тутберидзе: «Этери Георгиевна очень трепетно относится к внешнему виду учеников. То, как мы относимся к себе и своему виду, отражается и в катании»

16-летняя Садкова на прошлой неделе стала победителем чемпионата Москвы, набрав 206,61 балла. – Ты помнишь свою первую тренировку у Этери Георгиевны? – Мне тогда было лет 12.

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