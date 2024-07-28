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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Прорываться вперед будет трудно»

Ферстаппен оценил свои перспективы на Гран-при Бельгии. Пилот «Ред Булл» из-за штрафа за замену двигателя начнет гонку с 11-й позиции – и Макс признал, что не рассчитывает на быстрый прорыв вперед, как это случалось в предыдущие годы.

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