Макс Ферстаппен: «Прорываться вперед будет трудно»

Ферстаппен оценил свои перспективы на Гран-при Бельгии. Пилот «Ред Булл» из-за штрафа за замену двигателя начнет гонку с 11-й позиции – и Макс признал, что не рассчитывает на быстрый прорыв вперед, как это случалось в предыдущие годы.