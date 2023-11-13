Диверсия под Рязанью: Сколько путей мы сломаем в ответ?

СБ Серж Брукс Нужно снять камеры с автомобильных дорог(как не нужные и не влияющие на безопасность движения)и установить на желдорогах хоть польза будет и диверсантов меньше будет.

Рашид Касимов Знакомый работник жд рассказывал, что с началом СВО несколько раз в месяц приходится восстанавливать электрошкафы на жд линии. При обращении в полицию, полицейские говорят, что возгорания происходят из за кз или плохих контактов. И соответственно никто поджигателей не ищет и не наказывает. На видеокамеры руководство жд деньги не хочет тратить. Вот так как то.