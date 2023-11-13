Диверсия под Рязанью: Сколько путей мы сломаем в ответ?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Нужно снять камеры с автомобильных дорог(как не нужные и не влияющие на безопасность движения)и установить на желдорогах хоть польза будет и диверсантов меньше будет.
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2 час.
Рашид Касимов
Знакомый работник жд рассказывал, что с началом СВО несколько раз в месяц приходится восстанавливать электрошкафы на жд линии. При обращении в полицию, полицейские говорят, что возгорания происходят из за кз или плохих контактов.  И соответственно никто поджигателей не ищет и не наказывает. На видеокамеры руководство жд деньги не хочет тратить. Вот так как то.
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1 час.
Владимир Елкин
Сергей, у нас ещё абрамовичи с мединскими водятся! Из-за этой &quot;переговорной&quot; сволоты донецкие войска в 2014 году оставили почти взятый Мариуполь, а в 2023 его брали большой кровью! Таких переговорщиков вешать надо! &quot;...но у нас же не 37 год!&quot; Да, Путин, это не Сталин!
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1 час.

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