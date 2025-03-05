В Санкт-Петербурге 5 марта ожидается мокрый снег с дождем

Температура воздуха составит +2.+4 градуса В среду, 5 марта, в Санкт-Петербурге будет облачная погода, которая принесет с собой ночью на местах небольшой снег и мокрый снег с дождем в дневное время суток, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».