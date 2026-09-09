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Борьба за наследство Юлии Началовой: почему её дочь Вера лишилась половины квартиры и как живёт сейчас

Борьба за наследство Юлии Началовой: почему её дочь Вера лишилась половины квартиры и как живёт сейчас

Смерть Юлии Началовой оставила её двенадцатилетнюю дочь Веру не только без матери, но и в эпицентре затяжного имущественного конфликта.

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