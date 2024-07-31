Игорь Ляхов отреагировал на нарушения смоленских "управляшек" (фото)

Председатель регионального парламента после приёма граждан выехал на место и пообщался со смолянами Спикер облдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов отреагировали на жалобы жильцов двух многоквартирных домов в Смоленске на неудовлетворительную работу управляющих компаний.
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