Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Игорь Ляхов отреагировал на нарушения смоленских "управляшек" (фото)

Игорь Ляхов отреагировал на нарушения смоленских "управляшек" (фото)

Председатель регионального парламента после приёма граждан выехал на место и пообщался со смолянами Спикер облдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов отреагировали на жалобы жильцов двух многоквартирных домов в Смоленске на неудовлетворительную работу управляющих компаний.

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