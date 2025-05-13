EMBO: клетки сердца формируют орган в соответствии со строгой программой

Британские ученые из Лондонского университетского колледжа совершили прорыв в изучении эмбрионального развития, впервые запечатлев на видео, как клетки будущего сердца самоорганизуются в работающий орган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии