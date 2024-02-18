В России вдвое вырос спрос на компьютеры самостоятельной сборки. Впервые с конца 1990-х

В 2023 году 20% проданных в России настольных ПК не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным способом из деталей прямо в магазинеКак сообщают «Известия», в 2022 году компьютеры самостоятельной сборки занимали всего 11% рынка.