Москва и Киев договорились о крупнейшем обмене пленными в Стамбуле: главные новости СВО за 16 мая

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Москва и Киев проведут крупнейший обмен пленными по формуле «1000 на 1000», глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны договорились обменяться условиями для прекращения огня, а в США сделали пугающее заявление о Зеленском.