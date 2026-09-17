Белгородчина с начала СВО получила более 32 млрд на жилищные вопросы пострадавших

В Белгородскую область пришёл очередной транш из федеральной казны — 2 млрд рублей. Эти деньги предназначены тем, кто потерял крышу над головой: жителям приграничья, чьи дома полностью разрушены обстрелами и ударами украинских дронов, а также тем, кто прописан в населённых пунктах, закрытых в конце прошлого года из-за неспокойной обстановки.