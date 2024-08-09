Каким был писатель Михаил Зощенко

О творческом пути Михаила Зощенко, его популярности и травле в честь 130 лет со дня рождения писателя «Сноб» поговорил с доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургского университета Игорем Сухих.
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