Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран

Термин «недружественные» недостаточно резок для государств, которые мешают россиянам голосовать. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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