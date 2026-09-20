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Пятый канал

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Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран

Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран

Термин «недружественные» недостаточно резок для государств, которые мешают россиянам голосовать. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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