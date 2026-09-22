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Как выглядит новая форма сборной России: смотрим дизайн экипировки от РФС и Jogel

Как выглядит новая форма сборной России: смотрим дизайн экипировки от РФС и Jogel

Почему говорят, что ее буквально сделали из гимна? фото: rfs.ruДизайнерами домашних и гостевых игровых комплектов, а также парадно-тренировочной коллекции стали Российский футбольный союз и отечественный спортивный бренд Jogel.

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