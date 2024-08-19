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Закон и Порядок

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Новая политическая проблема Европы

Новая политическая проблема Европы

Bloomberg: новой политической проблемой Европы стали сточные воды Сточные воды стали новой политической проблемой Европы, изменение климата может привести к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем, пишет Bloomberg.

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