Внук Манделы призвал запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх

Нкоси Мандела, депутат Национальной Ассамблеи ЮАР и внук Нельсона Манделы, обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже из-за действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
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